“Captain America“. Video dell’agenzia umbra "Big Projects"

C’è l’agenzia umbra “Big Projects“ dietro al video diventato virale in tutto il mondo per il lancio del film Captain America : Brave New World. Il video “(Non) c’e’ solo un capitano” schiera due capitani storici come Alessandro Del Piero e Francesco Totti e il protagonista del film, la star hollywoodiana Anthony Mackie, è frutto della creatività di Big Projects di Matteo Grandi che ha lavorato al soggetto e alla sceneggiatura della clip. Già raggiunto il record di 4,5 milioni di visualizzazioni su Instagram.