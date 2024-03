Cappelletti: "Un’azienda su tre è nostra"

Sono oltre cinquemila le donne umbre che hanno scelto campi e trattore, quasi duecentomila in Italia. È quanto emerge da una analisi di Donne Coldiretti su dati del Registro delle Imprese divulgata in occasione della festa dell’8 marzo. Il risultato è che in Umbria circa 1 azienda su 3 è a conduzione in rosa. Ma il vero motore delle nuove contadine sono anche le attività sociali come le fattorie didattiche e gli agriasilo, l’impegno per l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenze e soprusi. Secondo l’indagine le imprenditrici agricole sono giovani e con un’alta professionalità, tanto che, a livello nazionale, una su quattro (25%) è laureata, oltre il 50% svolge più di una attività connessa alla produzione primaria, soprattutto vendita diretta in azienda o nei mercati di Campagna Amica, agriturismo e trasformazione di prodotti agricoli. Ben il 60% delle donne nelle loro aziende ha poi scelto di dedicare parte della produzione al biologico o al biodinamico e di operare per una filiera di qualità attenta alla sostenibilità, alla tutela della biodiversità e delle risorse naturali, del paesaggio e del benessere animale. "Il protagonismo femminile - dice la responsabile Donne Coldiretti Rosalba Cappelletti (foto) - ha rivoluzionato l’agricoltura, grazie all’impegno, alla lungimiranza e alle innovazioni portate avanti dalle imprenditrici sempre più protagoniste non solo in termini numerici ma anche per una serie di servizi alle persone, connessi all’attività agricola".