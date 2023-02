Cappelletti in Azzurro "Tutta la città fa il tifo per lui"

Alessandro Cappelletti, il playmaker spoletino della Tezenis Verona, è stato convocato in nazionale dal coach Gianmarco Pozzecco per le qualificazioni al campionato del Mondo. "La notizia della sua convocazione ci ha riempito di orgoglio – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti - perché Alessandro nel corso della sua carriera sportiva ha dimostrato non solo talento, ma anche una determinazione e una capacità di sacrificarsi notevoli, superando infortuni non semplici. La città fa il tifo per lui".