Cappella degli Oddi Terminato il restauro: "Un patrimonio importante ritrovato"

Dopo i lavori di riqualificazione nell’ambito del Progetto Art Bonus, sta per essere restituita alla città la Cappella degli Oddi, situata nell’auditorium di San Francesco al Prato. Da qui proviene uno dei capolavori di Raffaello, la Pala degli Oddi (una tavola ad olio raffigurante l’incoronazione della Vergine con relativa predella con l’Annunciazione, l’Adorazione dei Magi e la Presentazione al Tempio), terminata nel 1505. L’opera, requisita dalle truppe napoleoniche e successivamente restituita, è oggi conservata a Roma alla Pinacoteca Vaticana. Nella cappella sono stati ricollocati il Gonfalone di San Francesco al Prato di Benedetto Bonfigli, sull’altare che un tempo aveva ospitato la Pala degli Oddi, l’altare gotico e il sarcofago con le ossa di Braccio Fortebracci da Montone. Il restyling è stato possibile grazie alla donazione di 75mila euro da parte dell’azienda Sterling s.p.a. di Solomeo. "È motivo di grande orgoglio per noi di Sterling aver contribuito al restauro della Cappella degli Oddi, un gioiello artistico che arricchisce il patrimonio culturale della nostra città. Sostenere la conservazione e la valorizzazione di opere d’arte così significative è per noi un investimento nel futuro della nostra comunità e nella salvaguardia della sua identità storico-artistica", dichiara il presidente e amministratore delegato Simone Ferlin.

"Il pubblico – anticipa Mea Concerti, gestore dell’Auditorium – può visitare la cappella e la chiesa attraverso prenotazioni di visite guidate, che possono richiedere sia al gestore che alle guide del sistema museale regionale. Una delle iniziative in tal senso è l’itinerario promosso da Isola di San Lorenzo in occasione della mostra “Il maestro di San Francesco“".

Silvia Angelici