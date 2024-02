Capomaccio confermato presidente

ASSISI - Tutti confermati nell’organigramma dell’Automotoclub storico Assisano. Il presidente Marco Capomaccio continuerà a guidare il sodalizio al pari dell’interodirettivo composto da Enzo Tardioli, Silvano Roccaforte, Donatella Binaglia, Antonio Fagotti, Gerardo Saluzzi, Sergio Sciarpetti, Diego Nocera, Fortunato Fabrizzi e Francesco Lanari. "Continueremo a lavorare per rendere questo club, federato Automotoclub storico italiano, fulcro d’iniziative rilevanti che mettano al centro i veicoli storici – ha dichiarato il presidente Capomaccio –. Il 13 e 14 aprile apriremo il nostro calendario di eventi con i ‘Sentieri Francescani’, manifestazione iscritta al Trofeo Marco Polo. Quest’anno porteremo le nostre belle macchine d’epoca a Pesaro, Città della Cultura 2024. Ringrazio il Direttivo per il lavoro che ha svolto fino ad oggi e per quello che farà in futuro". Il consigliere Asi e presidente del Club Autostoriche Rieti Costanzo Truini ha ricordato che "il cuore dell’Asi sono i club federati, che lavorano sul territorio diffondendo la cultura della conservazione di questi veicoli, veri e propri musei viaggianti".