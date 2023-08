Capolavori a Corciano Perugino sotto le stelle

Riflettori sulle meraviglie e i segreti del divin pittore al Corciano Festival: “Perugino sotto le stelle“ è l’appuntamento da non perdere stasera alle 21.30 in piazza Coragino, proposto dall’associazione Archimede con il sostegno di Fondazione Perugia seguendo il format “Arte sotto le stelle”. Punto di partenza è la valorizzazione della Pala dell’Assunta (nella foto), l’opera di Pietro Vannucci conservata nel borgo e al centro della mostra “Il Perugino alla Sistina - Dal sensazionale allo spirituale: un viaggio da Roma a Corciano“. Per l’occasione intervengono due storiche dell’arte, Vittoria Garibaldi e Alessandra Tiroli (curatrice della mostra) per presentare l’opera e il contesto nel quale venne realizzata, con un approfondimento sui pigmenti utilizzati al tempo dal pittore, gli stessi colori utilizzati all’epoca anche per tingere i tessuti, trovando così un punto di contatto con i costumi storici di altissimo livello utilizzati durante le rievocazioni del Festival.

La conferenza verrà accompagnata da momenti musicali dal vivo, sulla base di spartiti d’epoca, per creare un’atmosfera rinascimentale e verranno proiettate immagini ad altissima risoluzione della Pala (con ipotesi di ricostruzione dell’originaria disposizione delle tavole e della cornice) e di altri dettagli di opere eseguite dal pittore, che mostrano abiti riproducibili oggi nei cortei di rievocazione storica. Grazie alla digitalizzazione 3D verrà anche mostrato il contratto del 18 dicembre 1512 con cui venne assegnato l’incarico al Vannucci per una somma di 100 fiorini e un video promo-emozionale del territorio.

Sempre alle 21.30 nel chiostro di Palazzo Comunale si terrà la presentazione di “Paesi miei. In viaggio con "Linea Verde" alla scoperta delle tradizioni d’Italia”, il libro di Beppe Convertini che è una vera e propria dichiarazione d’amore all’Italia.

S.C.