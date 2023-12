Capodanno in musica nell’acropoli. Palco di design in omaggio a Burri: "Riflettori puntati su giovani e arte"

PERUGIA

"Sarà un capodanno della città e per tutta la città. Siamo infatti partiti dalle eccellenze del territorio per la parte organizzativa e dalla volontà di offrire un intrattenimento dedicato a un pubblico variegato. L’evento - spiega l’assessore Gabriele Giottoli - è un tributo a un grande artista come Burri grazie al palco verticale, allestito in piazza IV Novembre ispirato al Grande Nero". Anche quest’anno i riflettori della notte di san Silvestro sono puntati sul palco. Le dimensioni, rispetto a quello che ha ospitato il Concertone Rai, si riducono, ma la spettacolarità è garantita.

Per la serata del 31 dicembre, il Comune di Perugia propone un intrattenimento musicale con allestimenti tecnici innovativi. "L’obiettivo - prosegue Giottoli – è quello di creare un’esperienza immersiva e coinvolgente per cittadini e turisti, con occhio rivolto ai giovani". L’assessore alla sicurezza Luca Merli ha spiegato che "la serata inizierà intorno alle 20 e terminerà verso le una di notte. Trattandosi di un pubblico spettacolo, in osservanza della circolare Gabrielli, sarà delimitata con transenne l’area di piazza IV Novembre, indicativamente dal palco fino all’altezza di via Fani e dell’ingresso di Palazzo dei Priori". Merli ha anche precisato che "non sono previste chiusure preventive del traffico nel centro storico, ma saranno presenti tre pattuglie della polizia locale in via Calderini, piazza Italia e piazza Partigiani per gestire le chiusure in base alle necessità".

"Abbiamo coinvolto Dj che operano sul territorio e con un repertorio che alternerà diversi generi in modo da soddisfare target diversificati – ha spiegato poi Gianluca Liberali di Mea Concerti srl -. Lo spettacolo sarà arricchito da effetti di luce e videoproiezioni su maxi schermi. Su commissione della Mea Concerti srl, infatti, è stato composto un gruppo tecnico-creativo, che include Atmo e Orizzonte Nove (per la parte strutturale), Core servizi e Sps Audio (per l’allestimento tecnico audio, luci e video), definendo un

progetto video-luci innovativo per un palco “verticale”. Luci e animazioni video saranno curate dal light designer Fabio Massimo Sunzini e dal video designer Walter Gismondi".

Sul palco di design si alternano: Goldsmith (hiphop) e Mr Mara - Size (Pop, Radio, Italiana), We love 2000 - Afterlife (hits only anni 2000), Mercoledì Rock - Roghers (rock and roll). Luci e ledwall a volontà. E’ qui la festa...

Silvia Angelici