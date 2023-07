’Capitale della cultura’ Nuova candidatura

CASTEL RITALDI – Non solo Todi. Anche l’Unione dei comuni "Terre dell’Olio e del Sagratino" (Bevagna, Montefalco, Giano, Campello, Gualdo Cattaneo, Trevi, Castel Ritaldi, Massa Martana), presieduta dalla sindaca di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini, si è candidata come Capitale italiana della Cultura 2026. Siamo al momento delle manifestazioni di interesse e l’Unione ha inoltrato la propria ritenendo "strategico per l’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino la partecipazione alla procedura di selezione in argomento, nell’ottica del rafforzamento ulteriore dell’immagine unitaria del territorio riferito agli otto borghi che di essa fanno parte". Il dossier di candidatura andrà inviato entro fine settembre e in questa estate si lavorerà per predisporre tutte le iniziative in grado di attrarre l’interesse della commissione che selezionerà. Il Bando è stato emanato lo scorso aprile. Entro il 15 dicembre arriveranno i primi 10 finalisti. Entro i 14 marzo la giuria convocherà i Comuni in audizione pubblica. Entro marzo arriverà quindi la scelta della giuria e poi la deliberazione finale, in capo al Consiglio dei ministri.