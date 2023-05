Capitale della Cultura, non è finita Al lavoro per realizzare i progetti

Candidatura a capitale italiana della Cultura 2025, forse non tutto è perduto e la sconfitta riportata da Orvieto potrebbe essere presto lenita dalla possibilità di realizzare qualcuno dei progetti inseriti del dossier. Convinta a non lasciare comunque nulla di intentato è il sindaco Roberta Tardani che anche ieri ha trascorso la mattina al ministero della Cultura per capire se e come è possibile ottenere dei finanziamenti per un progetto rivolto proprio alle città finaliste. L’iniziativa promossa dal ministero e dalla fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali si chiama “Cantiere città“ e si propone di valorizzare e promuovere i progetti ideati in fase di candidatura, non disperdere le idee formulate, le relazioni avviate e le persone coinvolte. Oggi e domani il sindaco e Carla Lodi, funzionaria responsabile dell’ufficio Cultura e turismo del Comune, stanno partecipando alla prima delle due masterclass in presenza previste dal progetto. Ieri sono intervenuti al primo incontro Francesco Gilioli, capo di gabinetto del ministro della Cultura, Alessandra Vittorini, direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, e Francesca Saccone, Segretariato generale del Ministro della cultura, dirigente Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni. A seguire la presentazione dei dossier di Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio e nel pomeriggio Monte Sant’Angelo, Orvieto, Pescina, Roccasecca e Spoleto. Oggi invece all’auditorium della Biblioteca nazionale centrale di Roma, si terranno invece i tre tavoli di lavoro tematici e l’individuazione delle tematiche per i corsi tematici a distanza che ci saranno nel corso del programma. Il programma di “Cantiere Città“ proseguirà poi con tre minicorsi online articolati in tre appuntamenti ciascuno e tre incontri individuali, specifici per ogni città.

Cla.Lat.