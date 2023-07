Capitale della cultura Non disperdere i progetti in cantiere

ORVIETO - Ha fatto tappa a Orvieto “Cantiere città“, il progetto rivolto alle finaliste al titolo di Capitale italiana della cultura 2025. Alla sala Digipass della biblioteca comunale si è svolto il workshop in presenza al quale hanno partecipato Francesca Neri e Agnieszka Smigiel dell’area Innovazione e Progetti complessi della Fondazione, Irene Sanesi, esperta di economia, gestione e fiscalità del terzo settore, il sindaco, la presidente della Fondazione Centro studi Liliana Grasso, la funzionaria responsabile dell’Ufficio cultura del Comune, Carla Lodi, il responsabile della biblioteca comunale Roberto Sasso e i rappresentanti di alcune associazioni che hanno contribuito alla redazione del dossier per Orvieto Capitale italiana della Cultura. L’incontro si è concentrato in particolare sul progetto “cultural hub“, uno spazio generativo di produzione culturale e innovazione sociale che faccia convivere giovani artisti e operatori sociali, nomadi digitali e cittadini, aule multimediali e archivi storici, eventi culturali e corsi di formazione attraverso una progettazione condivisa.