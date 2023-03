Capitale della cultura 2025 Il tris umbro spera

"In caso di vittoria porteremo il Codice 338 del Fondo Antico Comunale, che contiene il testo più antico del Cantico delle Creature di San Francesco, in tutte le frazioni di Assisi". Lo promette il sindaco Stefania Proietti che ieri ha guidato la delegazione assisana a Roma dove, a Palazzo Venezia, è stato presentato alla commissione di esperti, nominata dal Ministero della Cultura, il dossier "Assisi. Creature e creatori", per il titolo di "Capitale italiana della cultura 2025".

Progetto che è incentrato sul Cantico delle Creature di San Francesco che al suo tempo rivoluzionò, anche con il linguaggio, il suo tempo e che oggi rappresenta un punto di riferimento irrinunciabile in questa nostra epoca. Insieme al sindaco Proietti, l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci, che ha sottolineato la vocazione della città ad essere un aggregatore naturale, il direttore artistico del progetto Joseph Grima, Benedetta Battistelli, studentessa di seconda media, sindaco eletta dal Consiglio comunale dei Ragazzi, i rappresentanti delle frazioni.

"Ho parlato di ‘missione impossibile’ e ho notato grande attenzione da parte della giuria – ha rilevato ancora il sindaco -: per gli aspetti più noti della nostra città, ma soprattutto per certi, meno noti, che non conoscevano. E’stato apprezzato il progetto legato al Cantico, ma anche la nostra sincerità: l’ aver evidenziato le nostre debolezze alle quali la cultura può porre rimedio, a cominciare dalla volontà di coinvolgere un intero territorio, con le sue frazioni".

Al pari dell’intervento di Benedetta Battistelli che ha portato il pensiero ‘fresco’ dei giovani e dei giovanissimi, per una città che guarda al futuro. E’stato il direttore artistico Grima a presentare i dettagli del progetto, che guarda al futuro valorizzando, attualizzando e rilanciando il messaggio francescano. Dossier incentrato su otto i temi chiave – gli elementi naturali e le virtù che per San Francesco costituiscono l’essenza del creato: Frate Sole, energie alternative, architettura sostenibile, nuovi materiali, comunità energetiche; Sora Luna e le stelle: scienza, spazio, ricerca, nuove frontiere; Frate Vento: movimento, mobilità, trasporti alternativi; Sor’Aqua: idrosfera, oceani, risorse idriche, vita, salute; Frate Focu arte, tecnologia, comunicazione, design, gastronomia; Sora nostra matre terra: pianeta terra, convivenza multispecie, ecologia integrale, agricoltura; Pace, perdono, infirmitate: cura, diplomazia, dialogo, nuova economia, fragilità; Sora nostra morte corporale: morte, filosofia, spiritualità, pensiero multigenerazionale.

M.Baglioni