Capitale della cultura Umbria, sogni infranti: "Orvieto sarà comunque MetaMeraviglia"

Orvieto, 1 aprile 2023 – Un sogno infranto che aveva elettrizzato una città e sferzato molte persone da quel torpore che spesso, e non a torto, si associa ad Orvieto. A mettere decisamente in salita la candidatura della città è sembrata essere soprattutto l’esternazione del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, poi dallo stesso spiegata, secondo cui Orvieto avrebbe meritato di vincere anche in ragione della sua collocazione politica nel campo del centrodestra. Le parole del sindaco Roberta Tardani sono però all’insegna del fair play anche se la considerazione unanime è che la commissione ministeriale chiamata a decidere ben difficilmente sarebbe potuta rimanere insensibile alle forti polemiche seguite a quelle esternazioni.

"Complimenti ad Agrigento proclamata e un grande abbraccio a tutti i colleghi sindaci delle città finaliste che hanno dato prova di progettualità, creatività e visione a testimonianza della ricchezza culturale del nostro Paese che non ha eguali – dice Tardani – e non me ne vorranno se la stretta più forte la riservo ai colleghi dell’Umbria che è stata senza dubbio la protagonista di questa contesa a significare la rinnovata energia che arriva dalla nostra regione. Orvieto non è capitale della cultura ma in questa entusiasmante avventura ha ritrovato un capitale culturale e umano immenso che è il premio più importante che portiamo a casa, frutto del lavoro, della passione e di una nuova consapevolezza della città".

Poi lo sguardo al futuro: "Questo è un progetto ambizioso ma sostenibile e realizzabile, che abbiamo costruito insieme alla città, che guarda ai giovani e al futuro, che ha innescato un processo che vogliamo e dobbiamo proseguire. Come in tutte le competizioni c’è un solo vincitore e sarebbe ipocrita dire che non c’è amarezza. Ma questo non può offuscare il lavoro che è stato fatto. Orvieto è e resta "MetaMeraviglia", punto di partenza verso nuovi traguardi che continueremo a inseguire con forza e entusiasmo"