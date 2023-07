Caparvi: "Zuccarini sarà ricandidato" Nel centrodestra la Lega non ha dubbi

Conto alla rovescia per le prossime amministrative del 2024, quando anche Foligno, come gli altri 60 comuni umbri, sarà chiamata alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Nella città della Quintana, la situazione è quella di una maggioranza di centrodestra, al primo mandato, con un sindaco, Stefano Zuccarini, espressione della Lega. Ora gli equilibri interni alla coalizione, stando ai sondaggi anche nazionali, sono cambiati e il centrodestra si prepara ad una campagna elettorale in una nuova stagione politica. Se l’opposizione lavora per trovare la quadra, il centrodestra riparte dell’amministrazione uscente.

Virginio Caparvi, segretario regionale della Lega, senza girarci intorno: Zuccarini sarà ricandidato?

"Zuccarini sarà il prossimo candidato sindaco del centrodestra. È un fatto che è nell’animo di tutto il centrodestra. D’altronde siamo in presenza di un’amministrazione unita e compatta, che si è contraddistinta con azioni di rinnovamento e svecchiamento, come nelle richieste degli elettori nel 2019".

Il suo giudizio sull’amministrazione Zuccarini?

"Il sindaco e la sua amministrazione sono stati interlocutori credibili sia a livello nazionale che regionale. Stanno portando avanti progetti importanti come il semi-svincolo di Scopoli, oppure come la variante Sud che è un’opera di straordinaria importanza per la viabilità della città di Foligno".

Nessun rischio dunque di un nuovo ‘caso Terni’, avete imparato la lezione?

"Non c’è motivo perché il sindaco Zuccarini non sia ricandidato. Ci saranno i doverosi momenti interlocutori, ma il prosieguo del suo mandato è il compimento di un lavoro iniziato nel 2019 ma che si è trovato di fronte ad un periodo sfortunato, come tutti gli amministratori: la pandemia, la guerra e il conseguente caro-teriali, le gare che andavano deserte perché i soldi, visto l’aumento dei prezzi, non bastavano più. È necessario completare un percorso. Quanto alla ‘lezione Terni’, per noi non è stata una vera lezione. In generale un uscente deve essere confermato. A Foligno non c’è alcun motivo per non farlo".

