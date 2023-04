Caos viabilità a Borgo Rivo Lo Spi Cgil organizza un sit-in

TERNI - "Il riassetto della circolazione viaria nella zona di Borgo Rivo, con le recenti misure riguardanti la rotonda di Piazzale dei Marinari dell’Aria e la rotonda di via del Centenario, ha pesantemente peggiorato la vivibilità del quartiere e compromesso la mobilità delle persone residenti". Ad affermarlo in una nota è la Lega Spi Cgil Colleluna Valserra, che annuncia un sit-in in piazza della Meridiana organizzato mercoledì 12 aprile alle 18. "Buona parte del traffico veicolare di tutti i quartieri della zona Nord di Terni – sottolinea il sindacato – si concentra così sulla rotonda di via del Centenario, le cui dimensioni sono del tutto inadatte a sostenere volumi di traffico come quelli che attualmente sopporta. La conseguenza è la formazione di lunghe in diverse ore del giorno, soprattutto nelle giornate lavorative. Inoltre con la demolizione del ponte sul raccordo Terni-Orte in Strada di Casanova, anche i flussi veicolari verso le aree industriali di Maratta e Sabbioni confluiscono in via del Centenario".