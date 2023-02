Caos traffico in via Morandi Le polemiche corrono sul web

Non è passata neanche una settimana dall’apertura del nuovo centro commerciale nella zona industriale di Città di Castello e già su tavolo del prossimo Consiglio comunale finirà la questione del traffico in via Morandi, sempre più congestionato, in un’area dove insistono decine di punti vendita, ma anche aziende. Il percorso stradale della zona industriale nord di Città di Castello deve far fronte a diverse problematiche legate al traffico "insorte, prima, con l’apertura del supermercato Porta dell’Umbria, a seguito della quale si è già verificata una strozzatura nella viabilità, poi, con l’inaugurazione del nuovo supermercato all’altezza dello sbocco di via Grandi, già intasata di suo, con via Morandi, dove è stata autorizzata dal Comune la realizzazione di una mini-rotonda per favorire l’ingresso alla struttura commerciale".

È il contenuto di un’interrogazione presentata dal capogruppo di Forza Italia Tommaso Campagni con la quale chiede al sindaco Luca Secondi "come intenda risolvere in modo serio e consapevole i problemi di traffico lungo la zona". Giovedì scorso è stato inaugurato il nuovo centro commerciale dove ci sono Iper Risparmio Casa, Hurrà e Jysk: tra curiosità e super offerte di lancio di questa nuova area, il traffico è sin da subito stato molto intenso con conseguenti polemiche già pubblicate via social. Per far spazio al neonato polo commerciale è stata modificata anche parte della viabilità tra via Morandi e via Achille Grandi ed è stata realizzata una mini rotatoria per regolare il transito di auto e veicoli.

"Questa soluzione – osserva Campagni – può ridurre solo parzialmente il problema, per cui è inevitabile un corposo intasamento del traffico, specialmente nelle ore di punta, all’entrata e all’uscita dei dipendenti di fabbriche, negozi e uffici". La bretella tra le due zone di Riosecco e Cerbara tra l’altro vedrà un notevole aumento di traffico, oltre a quello pesante, "per la prossima apertura delle aule, dei servizi e degli uffici di Cepu, in un contesto nel quale già oggi si assiste ad un’uscita da via Morandi e a un’immissione nella provinciale all’altezza della rotonda (Mariottini) con conseguente congestionamento del traffico nell’abitato di Riosecco". Insomma una situazione complessa per la quale il consigliere di opposizione, anche sulla scorta di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, chiede chiarezza.