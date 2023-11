Caos sulle assegnazioni: "Corto-circuito tra Comune e Regione"

TERNI "In Consiglio comunale il sindaco di Terni ha dichiarato di non condividere, oltre che di non conoscere, la legge regionale che nega l’assegnazione di case popolari a chi abbia riportato condanne penali passate in giudicato. Eppure la sua stessa Giunta sembrerebbe rifiutarsi di applicare la stessa legge quando dispone che in caso di emergenza abitativa le case vanno assegnate a prescindere dalla fedina penale". Lo sostiene il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S), annunciando di aver depositato un’interrogazione urgente in Regione per sapere "se la Giunta Bandecchi ha limitato la possibilità di accesso al bando per le assegnazioni per emergenza abitativa che i Comuni possono fornire a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza".

"Il comma 5 dell’articolo 34 della legge regionale n.232003 - spiega De Luca - indica infatti che nel caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29 della stessa legge (tra cui appunto non avere riportato condanne penali passate in giudicato), le assegnazioni sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno, e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni. Nel comma uno dello stesso articolo, che disciplina le assegnazioni per emergenza abitativa, si parla esplicitamente di deroga alle procedure e ai requisiti previsti invece per le assegnazioni ordinarie. Il Comune di Terni, invece, nell’avviso pubblico di emergenza abitativa ha inserito prima l’articolo 29 come requisito per la presentazione delle domande per poi derogarlo, come da comma 5 dell’articolo 34 appena poche righe sotto, salvo poi infine escludere tutti ai sensi dello stesso articolo 29"