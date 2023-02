"Caos-passaporti? In Umbria al lavoro per rispondere ai cittadini"

A guardare l’agenda elettronica c’è da spaventarsi. I tempi per ottenere un passaporto, in base a quegli appuntamenti, sono lunghi, non c’è che dire. Ma in Umbria le questure di Perugia e Terni sono al lavoro per risolvere il “nodo-passaporti“. Che è “sentito“, molto sentito dai cittadini. A dare la misura di quanto, è la fila di ieri mattina al Commissariato di Città di Castello: era una delle due aperture straordinarie previste per risolvere il problema e c’è chi era in attesa già dall’alba, dalle 6.30, per prendere il numero della prenotazione e non rischiare. "Io sono arrivato alle 8,30 – racconta un utente – e i numeri per le pratiche erano quasi terminati". Insomma, il problema c’è "ma – tengono a precisare dalla Questura di Perugia – stiamo lavorando per risolvere, veniamo incontro alle esigenze dei cittadini come meglio possiamo".

"Per agevolare i cittadini – spiega il dottor Alessandro Drago, primo dirigente della polizia di Stato a Perugia – è stato realizzato un sistema on line che permette di prenotare un appuntamento sia per gli uffici della questura che per i commissariati di Citta di Castello, Foligno e Assisi. È chiaro che un’eccessiva richiesta di prenotazione determina un allungamento dei tempi d’attesa. Appena ci siamo resi conti di questo, però, siamo intervenuti. Innanzitutto abbiamo implementato il personale, poi abbiamo individuato delle giornate di apertura straordinaria, senza appuntamento, e poi ci siamo messi al lavoro per intercettare le richieste dei cittadini. C’è già la mail della questura a cui rivolgersi, ma a breve sarà a disposizione un account dedicato, un indirizzo web che faccia esclusivo riferimento all’Ufficio passaporti".

"Il nostro obiettivo – continua Drago – è quello di rispondere alle necessità delle persone, che sia un’esigenza di lavoro o un viaggio di piacere. L’anno scorso tutti gli uffici della questura hanno lavorato più di 20mila pratiche. Come sempre ci sono stati picchi prima dell’estate e prima di Natale, ma ci aspettavano che dopo le festività, come accde sempre, ci fosse una diminuzione". E, invece no: gli uffici hanno continuato a essere presi d’assalto. "Sono ripresi a pieno ritmo i viaggi degli studenti all’estero: tenete conto che per uno studente che viaggia i passaporti sono almeno tre, il suo e quello dei genitori che, per sicurezza, vogliono averlo. Abbiamo preso contatti con le agenzie di viaggio per capire anche le loro esigenze e avere un feed back sui turisti.E abbiamo preso contatti con le scuole: a riguardo ci sono alcuni momenti nei quali gli uffici sono aperti solo per rispondere alle esigenze degli studenti". Certo, il problema non è risolto "ma – conclude Drago – proseguiremo a rimodulare la nostra attività, magari con ulteriori aperture, per venire incontro alle richieste dei cittadini".