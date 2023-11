’Cantori’, Andrea Brozzi confermato presidente

ASSISI – Andrea Brozzi è stato confermato alla presidenza dell’associazione Cantori di Assisi dopo l’elezione del direttivo per il triennio 2023-2026. Il coro ha rinnovato così le sue cariche sociali dando ancora fiducia e riconfermando, quasi al completo, l’organico che lo ha guidato dal 2020 ad oggi. Il consiglio direttivo (nella foto) è composto da Lucia Balducci, Luciano Beddini, Rebecca Bottaccioli, Andrea Brozzi, Francesco Brunozzi, Laura Cannelli, Francesca Cernetti e Agnese Paparelli. Il Collegio dei Revisori è presieduto da Donatella Casciarri e formato da Gianfranco Chiappini e Monia Mariani. La carica di presidente è stata ancora una volta affidata ad Andrea Brozzi affiancato dal vicepresidente Luciano Beddini, dal tesoriere Francesco Brunozzi, da Francesca Cernetti responsabile della segreteria e dal maestro Gabriella Rossi che da anni guida con grande competenza e passione il coro.

"I Cantori di Assisi hanno ci hanno ancora una volta dato fiducia – commenta Andrea Brozzi – questo ovviamente ci fa piacere e ci gratifica perché vuol dire che fino ad ora abbiamo lavorato bene. Non sono stati tre anni di mandato semplici, ma abbiamo cercato di portare avanti il nostro impegno anche quando il Covid ci ha impedito di fare musica. Stiamo collaborando con tante associazioni del territorio, come il Punto Rosa, e abbiamo tanti progetti in cantiere. Ora – conclude il presidente – inizia per noi un periodo importantissimo con i concerti di Santa Cecilia e Natale". Il consiglio direttivo neoeletto ha voluto inoltre ricordare la compianta Giulia Baldelli, cantore e responsabile della segreteria dei Cantori di Assisi.