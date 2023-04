“Canto libero“ al Lyrick Omaggio alle canzoni di Mogol & Battisti

Nell’ambito della stagione “Tourné“ promossa da Aucma e Mea Concerti, sabato alle 21 il Teatro Lyrick ospita “Canto Libero - Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol“: più che un semplice concerto è un grande spettacolo che vedrà in scena un ensemble di musicisti affiatati in un intenso tributo al periodo d’oro della storica accoppiata Mogol- Battisti. Con la produzione della Good Vibrations Entertainment, “Canto Libero” nasce da un’idea di Fabio “Red” Rosso, già lead vocalist di varie band, e la direzione di Giovanni Vianelli. Con loro le chitarre di Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le voci di Joy Jenkins e Michela Grilli e l’ingegnere del suono Jan Baruca per una rilettura dei classici in repertorio, che mantiene un certa aderenza ma non risulta una semplice copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale e facendo emergere tutta l’anima blues e rock di Battisti. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne