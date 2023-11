Cantieri stradali, mercato e Mostra. Una mattina da incubo per il traffico

Tanto tuonò che piovve. Ieri è stata una giornata campale per i parcheggi a Città di Castello e il fine settimana si preannuncia altrettanto complicato. La concomitanza di cantieri tra centro storico e Cassero, di eventi come il Salone del Tartufo e la partita di domenica, poi il mercato trasferito all’Ansa del Tevere hanno creato una serie di condizioni davvero critiche, con particolare riferimento alla gestione del traffico nella cinta attorno alle mura. Trovare un parcheggio ieri mattina era una missione impossibile con code di auto che un po’ a tutte le ore si sono create lungo i viali.

Il centro storico è blindatissimo per far posto al Salone del tartufo (fino a domenica) e ai cantieri a San Giacomo (Liceo e piazza Marchese Paolo) con decine e decine di parcheggi ‘spariti’. Spariti anche quelli all’Ansa per via dei lavori alla Variante del Cassero. Così ieri in concomitanza del mercato settimanale, trasferito nella zona dell’area camper in Viale Nazario Sauro, è stato istituito il senso unico di marcia in direzione sud: in pratica l’accesso all’Ansa era consentito solo dalla rotonda di viale Europa fino al parcheggio Collesi, ma chi proveniva dalla zona sud si trovava di fatto l’accesso alla città off limit ed era costretto a fare tutto il giro per viale Franchetti. Il risultato: traffico nel caos. Stesso provvedimento di senso unico domani, altro giorno di mercato.

A complicare tutta la situazione parcheggi è il cantiere per la variante del Cassero che ha cancellato con un colpo di spugna tanti posti auto, tra l’altro molto usati dai visitatori esterni. E la situazione almeno per ora, non è destinata a migliorare: domenica a rendere le cose ancor più difficili per la viabilità sarà anche l’incontro di calcio Trestina-Grosseto, in programma alle ore 14,30 allo stadio comunale. Fin dalle ore 18 di domani (per 24 ore) saranno istituiti altri divieti di transito e sosta con rimozione forzata sia nel parcheggio in via della Barca, sia nel parcheggio antistante lo stadio in viale Europa, dove la parte nord sarà riservata ai veicoli della tifoseria ospite. Vietate anche la sosta in via Bartali, nel piazzale antistante l’ingresso del ciclodromo comunale. Domenica 5, dalle 13 alle 17,30 e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione sportiva, anche in viale Europa e via della Barca potrà essere istituito il senso unico di marcia o divieto di transito. E il caso gestione parcheggi finirà al vaglio del prossimo consiglio comunale con le richieste di chiarimento già pervenute da parte dei numerosi esponenti politici.