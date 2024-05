Cantieri senza tregua lungo la E45. Una settimana di disagi e chiusure

Da lunedì si apre un’altra settimana segnata da chiusure e cantieri per il tratto altotiberino della E45. "Nell’ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della E45, saranno eseguiti alcuni interventi che richiedono limitazioni provvisorie al transito tra Umbertide e Città di Castello": si legge in una dettagliata nota di Anas che è stata diramata nel pomeriggio di ieri. Partiamo da Città di Castello: per consentire l’esecuzione degli interventi di completamento dei lavori di risanamento profondo della pavimentazione, lo svincolo di Città di Castello Nord sarà chiuso da mercoledì 22 maggio (per una decina di giorni circa) in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta: il termine dei lavori è previsto entro venerdì 31 maggio.

Non è tutto. Proseguono infatti le attività per la ricostruzione del cavalcavia di Promano: dopo il varo dell’impalcato avvenuto questa settimana, dalla prossima iniziano le operazioni di getto della soletta in calcestruzzo. Per poter dunque permettere alle squadre di tecnici ed operai lo svolgimento delle attività in piena sicurezza è di nuovo necessaria la chiusura della E45 in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Umbertide-Gubbio e Promano. Per evitare di creare molti disagi in orario diurno Anas ha programma la chiusura del tratto di notte cioè dalle 20,30 di martedì 21 maggio alle 7 del giorno successivo. In concomitanza del cantiere e della chiusura del tratto interessato dai lavori, il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Nel dettaglio, per chi viaggia in direzione nord sarà istituita l’uscita allo svincolo di Umbertide-Gubbio con rientro a Promano mentre per i veicoli verso sud uscita obbligatoria a Promano con rientro a Umbertide-Gubbio.

Sempre nel tratto tra Città di Castello e Pierantonio, ci sono anche i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica "Smart Road" nell’ambito dei quali da lunedì 20 maggio sarà chiuso lo svincolo di Umbertide-Gubbio sia in ingresso che in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. Il transito in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Entro il 7 giugno riaprirà infine la rampa di uscita, mentre l’ultimazione è prevista entro il 29 giugno.