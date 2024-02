Cantieri in piazza 40 Martiri. Adesso si litiga anche sui cedri

GUBBIO – Quanto emerso nella giornata di sabato circa il furto di un albero nei “giardini piccoli” di Piazza 40 Martiri, interessata da importanti lavori di riqualificazione, reso noto e stigmatizzato anche dalla vice sindaco Alessia Tasso nella conferenza stampa di venerdì mattina, ha portato ad un tentativo di chiarimento trasformando la sottrazione in una semplice riappropriazione.

Il tutto con un comunicato de “Il Barone Rampante sezione eugubina di Salviamo il paesaggio”, da tempo impegnata nella tutela del patrimonio arboreo dei Giardini pubblici.

"Desideriamo puntualizzare – si legge nella nota diffusa dall’associazione per rispondere alla vicesindaco e a chi ha segnalato il furto – che il Cedro del Libano regalato dal nostro Comitato al Comune circa un anno fa, era stato malamente sradicato e abbandonato per due giorni al sole e quindi è stato ripreso in custodia e messo in sicurezza da noi". Operazione – continua l’associazione eugubina – di cui "sia il direttore dei lavori in piazza 40 Martiri, che gli operai, che l’assessore Piergentili erano al corrente". I diretti interessati, documenti alla mano, hanno smentito nettamente questa ricostruzione, rivendicando la qualità dell’intervento condotto da personale specializzato. Per questa mattina intanto alle ore 10 si terrà un presidio davanti ai giardini piccoli promosso dal Comitato.