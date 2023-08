Cantieri, commercio e disagi Arriva lo sconto sulla Tari Il Comune: "20% in meno"

di Alessandro Orfei

Sgravi del 20% per la Tari delle attività commerciali ubicate in prossimità di alcuni cantieri aperti e che, da questi, potrebbero avere avuto dei disagi. È la decisione che ha preso la Giunta comunale e che discuterà domani in Prima commissione. "Si tratta di sgravi – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Riccardo Meloni – inerenti le attività localizzate lungo le vie più importanti in cui sono in corso i cantieri di sostituzione delle reti idriche e le conseguenti asfaltature". Nello specifico via dei Mille, via Nazario Sauro e via Oberdan, oltre che via Pietro Gori dove si andrà al rifacimento del canale sotterraneo. L’agevolazione, riconosciuta agli esercizi commerciali e artigianali che insistono nelle aree antistanti i cantieri, è il 20% di riduzione della parte variabile e della parte fissa della Tari per il 2023. Per ottenerla, il richiedente deve essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti degli anni 2018-2022 o aver attivato piani di rateizzazione per il versamento del credito maturato eo altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti. Il soggetto che vorrà accedere a questo sgravio dovrà presentare domanda. Le attività che potranno accedere a questa misura, localizzate nelle zone dei cantieri, sono una ventina. Nelle scorse settimane i commercianti di via Nazario Sauro avevano protestato, con la sponda del presidente di Confcommercio, Aldo Amoni, lamentando profondi disagi per il crollo dei clienti che il cantiere aveva provocato.