Cantieri aperti in città. La Fiera deve traslocare

BASTIA UMBRA – Domenica 15 ottobre torna la tradizionale Fiera di San Michele Arcangelo, in onore del Patrono. Con variazioni sostanziali sul piano organizzativo in considerazione del fatto che in alcune zone del centro cittadino sono in corso degli interventi di riqualificazione. Le bancarelle, pertanto, saranno allestite in via Roma, in viale Umbria e in viale Francesco Giontella proprio a causa dei lavori che rendono difficile, se non impossibile, l’accesso ad altre aree, a cominciare dal ’cuore’ di piazza Mazzini.

L’evento, organizzato dall’associazione "L’Arte e la Terra" con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra, si svolgerà comunque con l’apertura degli stand prevista dalle ore 8 alle ore 20 di domenica prossima, con una vasta offerta di prodotti che spazieranno dai fiori al food, dal pronto moda alle calzature, alle borse, all’artigianato e all’hobbistica.

Proprio in considerazione dell’inizio dei lavori di risanamento e riqualificazione di Piazza Mazzini, avvenuta pochi giorni fa, con l’allestimento del cantiere, la dislocazione dei banchi della fiera subirà una modifica e gli stessi saranno posizionati lungo via Roma (a partire dall’angolo con Viale Umbria), viale Umbria e viale Francesco Giontella. Come da tradizione il consueto ‘taglio del nastro’, benaugurale per la manifestazione che richiama da sempre tante persone, si svolgerà alle ore 10, quest’anno all’ingresso di Viale Giontella, alla presenza delle autorità.