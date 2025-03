Cantiere sul Raccordo. Chiusa la carreggiata

Per consentire l’esecuzione

di interventi di manutenzione programmata in galleria, sono necessarie limitazioni temporanee al transito sul raccordo Perugia-Bettolle tra gli svincoli di Prepo e San Faustino, in orario notturno dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Nel dettaglio, gli interventi programmati dall’Anas sono previsti nelle notti di lunedì, martedì e mercoledì sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle con uscita obbligatoria allo svincolo di Prepo e rientro allo svincolo di Madonna Alta. Nelle notti di giovedì 13 e venerdì 14 marzo sarà chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni con uscita obbligatoria allo svincolo di San Faustino e rientro allo svincolo di Prepo. Il traffico - fa sapere ancora attravesro una nota l’Anas – sarà

deviato sulla viabilità

locale con indicazioni sul posto.