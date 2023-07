Cantiere Piazza Grande Partono oggi i lavori per la ripavimentazione

Partono questa mattina i lavori di riqualificazione della pavimentazione di Piazza Grande, come spiega l’assessore Valerio Piergentili: "Dopo l’ultima riunione tecnica è previsto l’inizio dei lavori da parte della ditta, un’impresa laziale, cui è stato assegnato l’appalto. La conclusione dell’opera è prevista per il mese di marzo del prossimo anno".

L’importo dei lavori per il rifacimento della pavimentazione di Piazza Grande è di 1.250.000 euro, di cui 800mila garantiti da un contributo del Ministero dei Beni Culturali e 450mila provenienti dal bilancio comunale, con risorse proprie integrate da un mutuo appositamente contratto. Questi lavori arrivano con un ritardo di circa un anno: la previsione era di realizzarli nel 2022, ma tutto è saltato per la mancanza di adeguata documentazione al momento della consegna ed un seguito che ha coinvolto anche il Tar.

Le condizioni del mattonato, realizzato nel 1970, della piazza pensile più grande d’Europa hanno reso impellente e ormai non più rinviabile l’intervento, che prevede anche l’impermeabilizzazione del soffitto degli “Arconi” sottostanti la piazza per evitare pericolose infiltrazioni. Le altre operazioni comprese nel progetto, redatto dall’ingegner Paolo Marcucci e dal professor Luciano Cupelloni, riguardano la rimozione del pavimento ed il consolidamento degli “Arconi”, per garantire l’adeguamento dal punto di vista sismico e statico di una piazza sottoposta, in alcuni periodi, a carichi significativi.

Il cantiere si dividerà in tre fasi: la prima, che parte oggi, riguarderà la metà della piazza che va dal “muretto” al centro della scalea, poi si procederà con l’altra metà della “Platea magna”; i lavori continueranno poi con una chiusura totale della Piazza, permettendo comunque l’accesso al Palazzo dei Consoli; a chiudere verrà realizzata anche la pavimentazione della zona dinanzi agli ascensori della Residenza comunale. Domenica pomeriggio, con un’iniziativa che sa di saluto e di augurio, tipica degli eventi storici, si sono ritrovati in Piazza Grande autorità e cittadini alla vigilia dei lavori di ripavimentazione. Erano presenti il sindaco Stirati, il vescovo Paolucci Bedini, assessori comunali ed altri colleghi di Giunta, don Mirko Orsini, rappresentanti Famiglie ceraiole, campanari, cittadini.