“Cantami d’amore” con Edoardo Prati a Perugia

Arriva a Perugia, all’Auditorium San Francesco al Prato il tour di “Cantami d’amore”, il primo spettacolo di Edoardo Prati (nella foto), studente-artista classe 2004 che traduce la vita attraverso la sua passione, i grandi classici della letteratura.

Lo spettacolo scritto da Prati con Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo che firma la regia, va in scena venerdì alle 21 per la stagione “Sanfra“, promossa da Mea Concerti. con biglietti in prevendita sui circuiti TicketItalia e TicketOne.

Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Lo spettacolo mescola così in maniera unica e delicata la visione delle cose di Prati alle pagine più belle della letteratura classica e della musica, da Lucrezio a Battiato.

Giovane appassionato di studi classici, Prati ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, offre ai suoi follower inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse e svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Il suo talento è quello di rendere accessibili a tutti, attraverso i social, temi e pensieri complessi aprendo al suo pubblico le porte non solo dei classici della letteratura ma anche di filosofia, storia, arte e musica.