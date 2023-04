Cantamaggio 2023 Ecco le canzoni salite sul podio

Al via la 127esima edizione del Cantamaggio Ternano che si concluderà il 7 maggio. Il clou sarà domenica 30 con la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro (in caso di maltempo la sfilata verrà posticipata a sabato 6 maggio). Gremito il Teatro Secci per l’11esima edizione del concorso canzoni maggiaiole “Giuseppe Capiato“. Prima classificata è stata la canzone “Storia de na favola” del gruppo maggiaiolo Lu Riacciu, cantata da Simona Sciò, autori Roberto Crobu (anche compositore) e Alfonso Lauro; seconda piazza per la canzone “E allora!” del gruppo maggiaiolo Casali-Cesi, interpretata da Cristian Astolfi e Cecilia Michelangeli, autori Fabio Di Lazzaro e Giovanni De Rosa, compositore Guido Massarelli; in terza posizione la canzone “Semo ternani sfegatati” del gruppo maggiaiolo “Le maceole” di Montecastrilli, cantata da Eugenia Scepi e Fabrizio Rosati, autore Fabrizio Rosati, compositore Piero Carsili. Per le canzoni atema libero primo posto a “Interamna”con il cantante, autore e compositore Lorenzo Melari.