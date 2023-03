“Canova Svelato” con Rbr - Illusionisti della danza

Impegnata da anni in progetti artistici dedicati alla sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente, la Compagnia RBR Illusionisti della Danza, approda questa sera sul palco del Teatro Manini di Narni nell’ambito della stagione di prosa. Alle 21 porta in scena “Canova Svelato” (nella foto), un’originale interpretazione delle opere del massimo esponente del Neoclassicismo in scultura. E’ una creazione per i danzatori Cristina Ledri, Alessandra Odoardi, Francesca Benedetti, Michela Moretti, Daniele Bracciale e Riccardo Tosi, diretti dal regista Cristiano Fagioli, curatore delle coreografie insieme a Cristina Ledri, con le musiche originali di Diego Todesco. Lo spettatore potrà così assistere ad una vera e propria traslazione: le opere d’arte del Maestro di Possagno prenderanno forma a passo di danza nel mondo contemporaneo. Canova sarà la “guida” di questo viaggio scenico, il lume che indicherà il passaggio, la voce di profezie in un’esperienza danzante visionaria. "Il muro della convenzione deve essere abbattuto – spiegano gli artisti della Rbr – è necessario saper guardare oltre: anche le sculture, i maestri del passato, l’arte stessa possono insegnare a prendersi cura del nostro mondo e solo un teatro intriso di evocative illusioni può essere il luogo di partenza per questa “canoviana” esperienza. Nel 2022 era l’anniversario dei duecento anni dalla morte di Canova e vogliamo ricordarlo svelando opere e intuizioni di questo grande artista".

Informzioni e biglietti al 331.2225391; mail: [email protected] -