Canoni idrici raddoppiati per Terni. I Cinque Stelle: "È merito nostro"

TERNI - "Sono gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle sui canoni idrici che stanno cambiando effettivamente il volto della Regione. Di sicuro non le letterine del sindaco di Terni che in campagna elettorale ha promesso 100 milioni e azzeramento delle bollette per i cittadini, ricevendo a oggi solo porte chiuse". Così il consigliere regionale del M5S Umbria, Thomas De Luca, dopo il question time in assemblea legislativa. "Stiamo parlando di un aumento complessivo di risorse destinate al Comune di Terni che passerebbe da 1.317.061 euro a 2.347.614 euro all’anno. Oltre un milione di euro in più all’anno da poter utilizzare per manutenzioni, sport e cultura. Parliamo di risorse strutturali e non dell’elemosina spot da esibire in campagna elettorale a favore di telecamera. Con serietà e concretezza, portando i risultati e non le chiacchiere, il Movimento 5 Stelle continuerà a lottare perché i territori ricevano sempre più compensazioni economiche quando queste derivano dallo sfruttamento delle risorse dei cittadini", conclude De Luca.