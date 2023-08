"Canoni idrici, quali risultati?" Cecconi (FdI) incalza il sindaco

TERNI - "Quali sono i risultati dell’atto di indirizzo sui canoni idrici e sugli indennizzi da sfruttamento idrico, approvato dal Consiglio comunale a larga maggioranza?". Lo chiede in una interrogazione il consigliere comunale Marco Cecconi (FdI). "Il sindaco ha dato attuazione all’atto di indirizzo del primo agosto scorso? Ha avanzato richieste in tal senso alla Regione e all’ Enel? Quale è stato il contenuto specifico di tali richieste? Quale è stato il riscontro da parte della Regione e di Enel?", chiede Cecconi. "L’atto di indirizzo impegnava il sindaco ad attivarsi sia rispetto alla Regione che rispetto ad Enel – sottolinea Cecconi –, per ottenere dalla Regione canoni annuali superiori rispetto a quelli già corrisposti nonché un ‘ristoro’ forfettario per il pregresso e, da Enel, un altro ‘ristoro’ forfettario per compensare le conseguenze dell’impatto ambientale sul territorio della produzione di energia elettrica, nonché la gratuità delle forniture per uso civile".