Canoni idrici e gruppi industriali Se ne parla in Consiglio comunale

TERNI - "Canoni idrici e rapporti con i grandi gruppi industriali" i temi al centro del prossimo Consiglio comunale. Li annuncia la presidente dell’assemblea elettiva Sara Francescangeli. "La seduta del Consiglio di giovedì – dichiara – è stata caratterizzata da un clima sereno, costruttivo e collaborativo. Tutti hanno dato il proprio contributo. Rilevo il ruolo del sindaco Bandecchi, così come quello delle opposizioni. L’atto sull’ospedale dà ulteriore forza al rilancio di una vertenza che non può che concludersi con il rifacimento integrale del Santa Maria, così come avvenuto per quasi tutte le strutture ospedaliere umbre, a iniziare dal Silvestrini. Importanti i due atti sulla formazione, in particolare su quella post diploma. L’Its è ora nelle condizioni di operare nell’interesse di tutti gli studenti ternani e del territorio che non vogliono accedere all’università ma inserirsi più rapidamente nel mercato del lavoro. Ritengo che i prossimi temi centrali saranno quelli dei canoni idrici e del rapporto con i grandi gruppi industriali".