Cane vaga al supermercato La padrona finisce nei guai

BASTIA UMBRA – Un cane pastore tedesco di grossa taglia gira libero per strada ed entra anche dentro un supermercato tanto che deve intervenire la Polizia di Stato: l’animale è stato messo in sicurezza e per la proprietaria, rintracciata grazie al microchip del cane è scattata la sanzione amministrativa per omessa custodia e malgoverno di animali. E’ accaduto a Bastia Umbra.

Gli agenti del Commissariato di Assisi, a seguito di richiesta di intervento arrivata alla sala operativa del Commissariato, sono subito intervenuti nel comune di Bastia Umbra, dove all’interno di un esercizio commerciale e nelle sue pertinenze, vagava un cane pastore tedesco di grossa taglia, creando un potenziale pericolo per la circolazione stradale e provocando paura sia ai clienti del negozio che ai pedoni. Giunti sul posto i poliziotti della squadra volante sono riusciti ad avvicinarsi all’animale, avendo l’abilità di mantenerlo tranquillo e mettendolo in sicurezza. Gli agenti, dopo gli accertamenti effettuati, risalendo alla proprietaria grazie al microchip contenenti i dati registrati in banca dati Asl, hanno accompagnato l’animale nella residenza della donna.

Terminati tutti gli accertamenti dovuti, e dopo avere inoltre verificato il comportamento recidivo della donna nei confronti dell’animale, a suo carico è stata elevata da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Assisi una sanzione amministrativa per omessa custodia e malgoverno di animali. Al termine delle formalità il cane è stato comunque affidato nuovamente alla proprietaria.