In trappola dentro un calanco profondo 20 metri. Cagnolina salvata

San Vito (Terni), 29 marzo 2025 – Un calanco profondo circa 20 metri si è trasformato in una trappola per una cagnolina da caccia. Secondo quanto ricostruito la segugia stava passeggiando insieme al suo proprietario nella campagna di San Vito di Calvi dell’Umbria quando, improvvisamente, è caduta nel crepaccio. L’allarme per recuperare l’animale è scattato intorno all’ora di pranzo di oggi, 29 marzo, e prontamente una squadra speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco si è attivata. La posizione dell'animale infatti, rimasto fortunatamente indenne dalla caduta, ha reso necessario l’intervento dalla centrale di Terni. In breve tempo un operatore si è calato con e ha recuperato la povera segugia, spaventata ma illesa.