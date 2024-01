Candidatura-bis del sindaco Marco Conticelli “Blocco“ consiliare verso la conferma

PORANO La lista civica ’Porano Conta’ che da giugno 2019 amministra Porano, conferma la fiducia all’attuale sindaco Marco Conticelli per la candidatura in vista delle amministrative di giugno. Porano Conta sarà sostenuta, come nel 2019, dalle forze politiche di centro-destra (Fi, FdI e Lega). La candidatura alle prossime amministrative riguarda anche tutto il gruppo degli attuali consiglieri comunali ."Una dimostrazione di stima che mi onora – afferma il sindaco – ma ciò che mi inorgoglisce ancora di più è la volontà di tutti i consiglieri uscenti di voler continuare a far parte della squadra per proseguire un percorso che in questi cinque anni è stato molto impegnativo, soprattutto per i profondi cambiamenti che hanno caratterizzato il contesto socio-economico. Oggi ancora più del passato amministrare un Comune è compito particolarmente complesso".