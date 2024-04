"Candidati autonomi?"

Suona come un ultimatum la presa di posizione del presidente regionale di Italia viva, Massimo Gnagnarini, di fronte ai veti nei confronti della presenza in coalizione del partito di Renzi. "I Cinque Stelle mettono il veto al simbolo di Italia viva nelle coalizioni del cosiddetto campo largo in Umbria. Come dargli torto, visto che siamo il loro peggior avversario. Quel che invece sorprenderà anche i più distratti – spiega Gnagnarini – è il fatto che a pilotare le coalizioni del vecchio centrosinistra oggi siano i diktat dei grillini e non più la ex vocazione maggioritaria del c’era una volta il Pd. Ma a sorprendere è la reazione di alcuni candidati sindaci che si sono trovati in mezzo e ostaggio di questi veti in quanto impossibilitati ad allargare le proprie basi elettorali a una forza politica sgradita ai grillini". Quindi il presidente di Italia Viva mette in dubbio "l’autonomia e l’indipendenza che questi candidati potrebbero avere qualora eletti. L’unico rammarico è che la presenza di Iv sui tavoli del centrosinistra a Foligno e Bastia era stata determinata solo dalla autentica stima verso i candidati e senza alcuna rivendicazione di posti al sole o qualsivoglia contropartita politica. Ma se per i candidati i diktat grillini contano più della stima di Italia Viva, auguriamo loro buona vita e un sincero #statesereni". Da capire dunque come reagirà Masciotti, atteso alla prova del primo grande evento pubblico. L’appuntamento è per domenica alle 17.30 all’Auditorium Santa Caterina.