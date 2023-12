“Cancellati“ 300mila euro di debiti

Trecentomila euro di debiti accumulati nell’arco di poco tempo. Quando l’attività, un distributore di benzina lungo la quattro corsie, che da quando era stata rilevata dal nuovo titolare, aveva iniziato a decollare per poi precipitare in picchiata. A causa di una serie di circostanze. Prima di tutte quelle di salute del titolare, che lo aveva tenuto lontano dall’attività costringendolo a frequenti ricoveri e rendendo necessario il subentro del padre, come dipendente. Poi il terremoto del 2016, la pandemia da covid e la concorrenza di un’altra area di rifornimento, una low cost a solo due chilometri di distanza. Quindi il colpo di grazia: la variante della Perugia-Ancona a tagliare fuori il distributore dai flussi di traffico più consistenti, in particolare dei mezzi pesanti. Quando anche il bar aveva iniziato a tentennare, l’imprenditore era stato costretto a chiudere l’attività. Rimanendo, però, con un passivo di 300mila euro. Tramite il suo legale, l’avvocato Francesco Brozzi (nella foto), ha inoltrato al tribunale di Perugia, la richiesta di "esdebitazione" risultando l’imprenditore un debitore incapiente, cioè di non essere in grado di fare fronte ai debiti accumulati a causa di un quasi azzeramento degli affari provocato, per così dire, da causa esterne, non derivanti dalla sua volontà come, appunto una pandemia o il terremoto. La domanda di poter accedere a questo tipo di beneficio è relativa alle misure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Una richiesta che il tribunale ha accolto favorevolmente, definendo, così, per la prima volta a Perugia, una controversia di questo tipo.

Luca Fiorucci