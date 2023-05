Camposcuola ’Casagrande’: via ai lavori

TERNI "Pronto il progetto esecutivo per il Camposcuola Casagrande, seguiranno gara e firma del contratto e inizio dei lavori entro il 30 luglio", lo annuncia in un post il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati (nella foto). Si tratta di un intervento finanziato con il Pnrr. "L’intero centro sportivo - spiega Salvati – versa in uno stato di degrado tale da comprometterne di fatto l’utilizzo. Ai fini dell’omologazione Fidal si rende indispensabile il rifacimento integrale della pista di atletica comprensivo di ogni opera accessoria annessa. L’attuale manto dovrà essere smantellato. Le infrastrutture ed i locali a servizio ed a supporto delle diverse attività necessitano di essere in parte ristrutturate e riqualificate, in altri casi efficientate da un punto di vista igienico-sanitario, strutturale ed energetico ed in altri ancora sviluppate ex-novo". Saranno riqualificati, oltre agli impianti, la tribuna e la palazzina che ospita uffici e spogliatoi.