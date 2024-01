Campo da padel in un’area comunale

PORANO Anche Porano avrà il suo campo da padel. Aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell’area di proprietà comunale, negli impianti sportivi di via del Corniolo, da destinare alla realizzazione di un impianto scoperto. Aggiudicataria della procedura l’associaziome Habemus sadel che provvederà a realizzare un campo da padel . Saranno pertanto implementati gli impianti già presenti di via del Corniolo, gestiti dall’associazioneFanello, che sta completando gli interventi per avviare ufficialmente la gestione. Anche a Porano ci sarà quindi la possibilità di praticare una attività sportiva particolarmente cresciuta negli ultimi anni senza la necessità di recarsi negli impianti del comprensorio.