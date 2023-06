Campionati italiani di endurance Si sfidano i binomi più forti

Grande sport, relazioni internazionali e turismo sostenibile. Partiti ieri a Castiglione del Lago i Campionati italiani 2023 open, il grande evento di endurance che in un solo fine settimana, nello scenario del Parco regionale del lago Trasimeno, riunirà tutte le categorie della disciplina (Senior, Junior & Young Rider, Under 14 e Pony) mettendo in palio 12 titoli. Duecento i binomi provenienti da 8 nazioni (Italia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cile, Croazia, Francia, Ungheria e Ucraina) arrivati per partecipare alle competizioni. "E’ un onore tornare con un evento di endurance così importante a Castiglione del Lago – ha detto durante la presentazione il direttore dell’evento Gianluca Laliscia – dove tutto è iniziato 23 anni fa, quando l’endurance era ancora uno sport di pionieri. Un grande evento, in una delle migliori location in Italia per questa disciplina. Un evento importante che ha anche un partner importante: quest’anno, infatti, abbiamo stretto una partnership con la regione di AlUla, in Arabia Saudita, iniziando un percorso condiviso di promozione turistica che vuole portare Castiglione del Lago e l’Umbria al centro della scena internazionale del turismo sportivo".

Era presente per l’occasione Laura Richardson dell’agenzia governativa saudita che è main sponsor dell’evento cui partecipa con una nutrita delegazione e alcuni atleti. "I campionati italiani di endurance – ha sottolineato Paola Agabiti, assessore regionale a Sport, Turismo e Cultura – rappresentano un’occasione importantissima per la Regione Umbria, che sostiene questi eventi per far sì che il nostro territorio mantenga una sua centralità anche dal punto di vista turistico. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Castiglione del Lago, il Lago Trasimeno e la nostra regione". Anche il sindaco Matteo Burico ha ribadito l’importanza dell’evento "che porta tanto all’economia di Castiglione del Lago e delle città del Trasimeno e che rappresenta una grande leva di marketing territoriale".