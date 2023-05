Campionati italiani, brilla la Grifo Perugia Due atleti qualificati per le finali di Brescia

Si sono svolte alla sala scherma di Montegrillo a Perugia, le gare di qualificazione regionale alle finali nazionali dei campionati “Gold” e “Silver” di scherma, specialità spada maschile e femminile e sciabola maschile. Festeggia la società Scherma Grifo Perugia che ottiene la qualificazione di ben due atleti per le finali degli “assoluti” di Brescia, in programma a metà giugno. Si tratta di Andrea Buonincontri, che, nella spada maschile, si classifica terzo alle spalle del vincitore Edoardo Vichi (circolo della scherma Terni) e di Gabriele Giannangeli (club scherma Foligno) ottenendo quindi la qualificazione al Campionato Italiano Gold. Sempre nella spada maschile Pietro Cambieri ottiene la sesta posizione con conseguente qualificazione al Campionato Italiano Silver. "Congratulazioni alla Scherma Grifo Perugia – commentano l’assessore Clara Pastorelli e il consigliere Paolo Befani – per questo risultato che porta alle finali nazionali due giovani atleti".