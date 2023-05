Campanile lesionato dal sisma Via al recupero, Pierantonio spera

UMBERTIDE – Campanile di San Paterniano, al via la ristrutturazione. Sono stati aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza di quello che, dal 9 marzo, giorno del terremoto, a causa dei danni subiti, è divenuto un simbolo della frazione di Pierantonio, con lesioni tali da sospendere la viabilità in una parte di via Leonardo Da Vinci. L’opera, finanziata con 45mila euro dalla Regione derivanti dai fondi messi a disposizione dallo stato di emergenza sarà eseguita da una impresa tifernate, ’La Due Bc’, fatto che velocizzerà ulteriormente i tempi.

L’intervento verrà effettuato a cominciare dai ’piedritti’ (elementi verticali portanti), con la cerchiatura della parte sommitale del campanile. La messa in sicurezza avverrà secondo le direttive della Soprintendenza ai Beni culturali che ha approvato il progetto. Il vice sindaco Annalisa Mierla spiega: "L’amministrazione e gli organi competenti, già da prima dell’approvazione dello stato di emergenza, si erano portati avanti con alcuni interventi inerenti la sicurezza dell’area e con un progetto subito approntato per essere realizzato prima possibile. La prossima settimana sarà allestito il cantiere; i lavori consentiranno anche la riapertura della ’zona rossa’ permettendo così a una pizzeria al taglio di riaprire e a una famiglia di poter rientrare nella propria abitazione. Un passo avanti per restituire alla frazione la vitalità e la serenità che purtroppo sono mancate nell’ultimo mese". Intanto a sostegno dei terremotati è partita l’ennesima iniziativa di solidarietà, promossa da Confindustria Umbria insieme a Cgil, Cisl e insieme a Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Cna e Lega Coop. E’ stato attivato un conto corrente che raccoglie donazioni volontarie da parte dei lavoratori.

Pa. Ip.