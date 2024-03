Campagna elettorale sulla sanità. Fuoco incrociato verso il sindaco

Il tema della sanità scalda la campagna elettorale. Entrambi gli sfidanti del sindaco Roberta Tardani, la candidata civica Roberta Palazzetti e il candidato del centrosinistra Stefano Biagioli attaccano l’amministrazione uscente a cui attribuiscono inadempienze e ritardi. Tardani, dal canto suo, vanta come risultato da esibire in campagna elettorale le recentissima delibera regionale con la quale è stata fissata la tempistica per la realizzazione della casa di comunità e dell’ospedale di comunità che dovrebbero essere completati nell’arco di due anni in piazza Duomo, nella sede del vecchio ospedale attivo lì fin dal Medioevo. Palazzetti accusa il sindaco di essere venuta meno ai propri impegni elettorali: "Cinque anni fa così scriveva nel suo programma Roberta Tardani, allora candidata sindaco: ’Sulla sanità svolgeremo una forte azione di stimolo per il miglioramento dei servizi, pretenderemo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, strutturali, tecnologici, previsti dalle normative ministeriali, relativi ai presidi sede di Dipartimento Emergenza-Accettazione di primo livello, qual è il nostro ospedale poi miglioramento delle liste d’attesa, il Cup, potenziamento delle strutture territoriali’. Sono passati cinque anni e niente di tutto questo è stato fatto".

Anche Biagioli denuncia una situazione di grave ritardo. "Vogliamo fare la casa di comunità, ma non c’è il personale neanche per far funzionare l’ospedale – sottolinea il candidato del centrosinistra -; ho fatto le prove dei tempi di attesa su esami specifici. Analisi del sangue? Quindici giorni. Esami tipo colonoscopia? Lista di attesa. Due mesi, forse tre. E quando ad un paziente gli esami preliminari gli dicono per due volte che ha sangue occulto nelle feci, non ha tempo di aspettare due mesi. Ed allora lo fa subito: 350 euro per la colonoscopia e altri 70 per l’esame istologico. Per chi ha 420 euro funziona cosi. Ma per chi non li ha? Il tempo è, in questi casi, una variabile fondamentale per la cura. Urologia? Non c’è più l’urologo a Orvieto. Al Consultorio manca il ginecologo. Il personale dell’ospedale? Sotto organico del 30%".

Cla.Lat.