Campagna elettorale litigiosa “Divide“ anche la Cascata

Di polemica in polemica social procede la campagna elettorale, che stavolta tocca la Cascata delle Marmore e i gazebo in centro nel giorno della Liberazione (dei rilievi del M5S allo svolgimento delle celebrazioni riportiamo in altro articolo). Sulla Cascata delle Marmore, l’assessore al turismo Elena Proietti, della lista di FdI che sostiene il candidato sindaco Orlando Masselli, in un post sostiene: "In un fine settimana in cui gli ingressi, nonostante gli scaccia-turisti, hanno superato quota 11mila, facciamo anche il punto sulla situazione bagni e navette. La ditta incaricata ad intervenire sui servizi igienici concluderà i lavori entro i primi di maggio. Al momento, i bagni sostitutivi comunque sono più di quelli che erano in funzione in precedenza. Sul discorso della navetta, purtroppo, finché non riapriranno la strada (dopo la caduta del masso) non possiamo rimetterla in funzione". Erano stati i candidati della lista Civici di Sinistra e Verdi per Kenny sindaco a sollevare la questione navette: "Abbiamo constatato – così i Civici di Sinistra – il perdurare dell’assenza della navetta di collegamento tra belvedere superiore ed inferiore. E’ inspiegabile che il servizio navetta tsia ancora inattivo, soprattutto con la strada tra Marmore e Piediluco chiusa per lavori di messa in sicurezza". Alle polemiche si aggiunge quella sollevata da Riccardo Corridore, coordinatore di Alternativa Popolare che sostiene la candidatura a sindaco di Stefano Bandecchi. In un video social Corridore denuncia l’apertura in corso Tacito dei gazebo di Masselli e di Fi nonostante il provvedimento prefettizio che aveva disposto la chiusura di tali strutture per il 25 aprile. Lo stesso Corridore annuncia di aver avvisato la polizia.