Campagna elettorale

FOLIGNO Tempo di inaugurazioni, convegni e assemblee in vista delle prossime elezioni amministrative. Il centrodestra si muove attraverso le aperture delle proprie sedi elettorali. Così, dopo quella della Lega, a tagliare il nastro sarà quella di Forza italia. L’appuntamento è in via Gentile da Foligno sabato prossimo a partire dalle 18. Interverrà il sindaco Stefano Zuccarini, amministratori nazionali e regionali di Forza Italia. Attivo anche Enrico Presilla. Venerdì scorso Alternativa popolare ha organizzato l’evento su ‘Prevenzione e sicurezza a Foligno - proteggere il futuro’. A parlare Francesco Caccetta, criminologo e ideatore del progetto del controllo del vicinato. Nel suo intervento Caccetta ha presentato il suo libro ‘L’occasione fa bene al ladro’, illustrando in modo pragmatico, semplice e concreto come realizzare un sistema di sicurezza affiancando agli interventi di esclusiva competenza delle forze di polizia, le iniziative di cittadini opportunamente formati, per migliorare la vivibilità della città in tutto il suo complesso. Al termine, Presilla ha dato la sua idea di sicurezza: "Concreta attuazione dei protocolli d’intesa stipulati dalla Prefettura di Perugia per legalità e sicurezza; sì all’utilizzo delle tecnologie, senza infingimenti e con trasparenza, potenziando il sistema già presente e informando i cittadini con massima cura; incremento delle risorse umane; coordinamento e formazione dei vari operatori".