Camionista spoletino patteggia la pena a un anno di reclusione

SPOLETO Accusato di omicidio stradale in concorso, patteggia la pena di un anno di reclusione. Si è concluso il processo di primo grado nei confronti di un camionista spoletino che nell’ottobre del 2022, al volante del suo camion, fu protagonista di un gravissimo incidente stradale che costò la vita ad una donna di Arezzo, di 41 anni. Lo scontro avvenne lungo la regionale 71, all’altezza di Marcena di Arezzo. Secondo quanto è stato ricostruito dagli inquirenti e in base anche ad una perizia, il mezzo pesante guidato dallo spoletino sarebbe stato carico ben oltre il dovuto ed il camionista tentò un sorpasso azzardato, superando un’auto che avrebbe tenuto a sua volta una condotta pericolosa (tanto che anche il conducente di quest’ultima è finito sotto inchiesta, patteggiando poi una pena a 10 mesi). Il camion si era quindi scontrato con una Mini, ferendo un uomo ed una donna, poi, fuori controllo, aveva travolto l’auto condotta dalla 41enne, non lasciandole scampo e finendo la sua corsa solo dopo essersi ribaltato. Il camionista spoletino riportò solo lievi lesioni.