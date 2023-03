Camionista arrestato Arrotondava lo stipendio spacciando stupefacenti

Di professione autotrasportatore. Secondo i carabinieri arrotondava lo stipendio grazie a un florido spaccio di stupefacenti. L’uomo, 40 anni ternano, è ora ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima, arrestato dai militari della Sezione operativa del comando compagnia di Terni. Gli investigatori tenevano d’occhio l’uomo (noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti) già da qualche tempo. Giovedì mattina è scattato il blitz in un’abitazione del villaggio Polymer. A seguito delle perquisizioni sono state rinvenute svariate quantità di stupefacenti, di diverse tipologie: circa 50 grammi di cocaina, 45 grammi di marjuana, circa 50 grammi di hashish oltre a vari rami di diversa misura con inflorescenze di marijuana essiccati aventi un peso lordo superiore agli 800 grammi.

"La sostanza in questione – sottolineano i carabinieri – veniva prodotta direttamente in una serra artigianale installata in un magazzino situato nelle pertinenze dell’abitazione". I militari hanno anche trovato due bilancini elettronici di precisione, materiale utile per il confezionamento dello stupefacente e dei fogli, scritti a mano, con i nomi abbreviati dei “clienti“ e la quantità di stupefacente ceduto. Il magistrato di turno ha disposto, quindi, gli arresti domiciliari per il 40enne. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro dai militari.