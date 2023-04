Camion si ’incastra’ a Orvieto Scalo. E il traffico impazzisce

ORVIETO – Traffico in tilt ieri mattina ad Orvieto scalo a causa di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 7 e 30. L’autista di un mezzo pesante proveniente da via Angelo Costanzi ha imboccato la variante in direzione della strada Bagnorese e, subito dopo il sottopassaggio della ferrovia, per cause in corso ancora di acceertamento ha perso il controllo del camion che è andato a sbattere contro il muro della variante per poi rimbalzare verso il guard-rail che ha tenuto, evitando conseguenze peggiori per l’autista. La cabina si è poi girata su se stessa andando a incastrarsi sotto il rimorchio. E’ intervenuto un cittadino per prestare i primi soccorsi all’autista e poco dopo è giunto sul posto il personale della polizia locale per gestire la viabilità impazzita. Turisti e lavoratori hanno bloccato tutta l’area creando una lunghissima fila sia da Orvieto che dall’autostrada. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza che ha trasportato l’uomo all’ospedale e una squadra dei vigili del fuoco. Le pattuglie della Polizia hanno gestito la viabilità con la polizia locale.