Camion perde 2 ruote a Orvieto: tragedia sfiorata

Poteva essere una tragedia, ma la buona sorte ha voluto che si sia risolto tutto solo con un rallentamento del traffico e nessun ferito. L’incidente che poteva avere esiti drammatici si è verificato nella prima mattinata di ieri in autostrada tra i caselli di Orvieto e Fabro. Un camion che trasportava generi alimentari ha subìto improvvisamente il distacco del gruppo ruote gemellari posteriore fermandosi, di conseguenza, tra la corsia di marcia e quella di emergenza. Il conducente è stato abile ad evitare la perdita di controllo del mezzo che si è improvvisamente inclinato a sinistra, lasciando un profondo solco nell’asfalto per alcune decine di metri fin quando l’autotrasportatore è riuscito ad arrestarne la corsa azionando con vigore i freni sulle altre tre ruote. Anche la ridotta velocità a cui procedeva il veicolo ha consentito di evitare che quell’improvviso guasto meccanico si risolvesse in un ribaltamento o una collisioni con altri mezzi, considerando l’intensità del traffico che si registrava anche a quell’ora. Il tempestivo intervento della Polizia stradale di Orvieto ha evitato il peggio. Gli agenti hanno subito operato affinché il mezzo pesante fermo al centro della carreggiata, tra la corsia di marcia e quella di emergenza non rappresentasse un pericolo per i moltissimi automobilisti in viaggio, la maggior parte dei quali di rientro dalle vacanze. Proprio sulla carreggiata nord, infatti, in questi giorni si registra il maggior flusso di traffico. La Polizia ha dirottato il traffico su un’unica corsia fin quando non è stato possibile rimuovere il mezzo dalla sede stradale e ripristinarla la normale circolazione.

Cla.Lat.