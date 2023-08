Camion a fuoco, chiusa due ore la E45

Terni, 9 agosto 2023 – E’ rimasta chiusa per circa due ore, fino alle 20.30 di oggi, la E45 nei pressi dell'uscita per Montecastrilli direzione nord per l'incendio di un mezzo pesante. Dalle 18,30 la squadra dei vigili del fuoco di Terni è intervenuta per domare le fiamme che hanno distrutto l’abitacolo del mezzo. L'autoarticolato trasportava materiale tessile. Il carico è stato salvato dal tempestivo intervento dei pompieri.